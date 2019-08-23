С утра в цехе или офисе, а вечером на стадионе. В Иркутске стартовала спартакиада среди трудящихся. Виды состязаний на любой вкус: от шахмат и настольного тенниса до гиревого спорта и перетягивания каната. Почему там запрещены мобильные? Секрет откроем в следующем материале.

Иркутянка Татьяна Турова в обычной жизни работает инженером. Но свободное время отдает спорту. Сегодня защищает честь предприятия в турнире по теннису. Эта спартакиада для нее третья, а зал так вообще родной.

Татьяна ТУРОВА, УЧАСТНИЦА СПАРТАКИАДЫ: Я футболом занималась и плаванием. Вот здесь, где эти соревнования проходят, на «Зените». Спорт — это моя жизнь. Мне нравится выступать. Хоть за завод, хоть как тогда, как тут занималась. Где есть возможность, там и занимаюсь.

Если на теннисе эмоции возможны, то рядом должна быть тишина. Ведь здесь в шахматы играют. Быстрые. Это значит чуть больше 15 минут на партию. Баталии идут на трех досках: две для мужчин, одна для женщин. Наличие сотовых телефонов строго под запретом.

Дмитрий ОБОЛЕНСКИХ, СУДЬЯ ТУРНИРА по ШАХМАТАМ: Начиная еще с 2005 года, это правило введено. И тогда «пострадал» чемпион мира, действующий тогда, Руслан Пономарев. Ему было засчитано поражение. Теперь это правило действует на всех соревнованиях. И введено оно для того, чтобы звонком не отвлекать игроков. Ну и для того, чтобы человек не мог пользоваться различными приложениями на телефоне, в том числе и шахматными.

А здесь собрались самые сильные участники, ведь это гиревой спорт. Два упражнения — рывок и толчок гирь. Во втором надо толкнуть снаряд вверх как можно чаще. Ефим Залуцкий за 10 минут сделал это 88 раз.

Ефим ЗАЛУЦКИЙ, УЧАСТНИК СПАРТАКИАДЫ: Так как я работаю в цехе контрольным мастером, мне проще на работе находиться, чем гири толкать. Учишься у спорта жизни. В каких-то непонятных моментах вспоминаешь то, как мне сейчас было тяжело. А в жизни-то ситуация попроще получается. Успокаиваешься, находишь решение и действуешь.

Всего в спартакиаде для рабочих коллективов участвуют четыре команды: Иркутская нефтяная компания, авиазавод, «Водоканал» и ангарские нефтехимики. В субботу и воскресенье турнир продолжится. Команда, которая станет лучшей в большинстве видов спорта, отправится на всероссийский финал турнира.