В Иркутске стартовал турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова

В Иркутске стартовал турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова

30.08.19

Лучшие футболисты-любители Иркутской области сегодня собрались на стадионе ИрНИТУ. В Иркутске стартовал 30, юбилейный, турнир по мини-футболу памяти прославленного спортивного радиокомментатора Льва Перминова. В нем участвуют команды из разных уголков Иркутской области, а также два коллектива из других регионов. Они представляют Читу и Хабаровск. Сегодня прошло торжественное открытие, стартовали первые игры. За победу будут бороться более 60 команд. Соревнования продлятся до 1 сентября. Индивидуальные призы для лучших игроков турнира подготовили футболисты сборной России.

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