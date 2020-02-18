В Иркутске стартовал турнир по боксу на призы Альберта Пакеева

Уже через месяц у них впервые появится шанс представить Иркутск на областных соревнованиях. Сегодня стартовал турнир по боксу среди юношей на призы Альберта Пакеева. Бронзовый призер Олимпийских игр уже много лет тренирует в спортклубе «Динамо» и уверен, что кто-то из его воспитанников повторит его достижения и даже превзойдет их.

Первый нокдаун уже через несколько секунд после начала боя. Это случается не только у профессионалов, но и у совсем юных боксеров. Алексей Осокин — воспитанник Альберта Пакеева. Его тренер в далеком 1996-м стал бронзовым призером Олимпиады в Атланте. А теперь учит детей. И даже после победы над соперником из хомутовской школы Алексей не отдыхает. Он вместе с тренером смотрит следующий поединок. Внимательно изучают тактику и поведение обоих спортсменов. Ведь победитель второго боя уже завтра будет бороться с Алексеем за первое место.

Алексей ОСОКИН, УЧАСТНИК ГОРОДСКОГО ТУРНИРА по БОКСУ на ПРИЗЫ АЛЬБЕРТА ПАКЕЕВА: Это настрой на завтрашней бой, бои надо посмотреть. Соперника изучить, а сейчас у меня новые бои. Я в другой вес перешел и в другой возраст. То есть все соперники сейчас меня на год старше.

Этот бой, а также ряд других поединков своего наставника смотрел и Алексей. Триумф Альберта Пакеева мотивирует его тренироваться даже после своей победы. А сам легендарный боксер отмечает: рано или поздно кто-то из учеников его превзойдет.

Альберт ПАКЕЕВ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-1996: Эти соревнования проводятся регулярно. Все для популяризации бокса, просто в последнее время у нас соревнований все меньше и меньше. И, чтобы поднять уровень бокса, необходимо регулярно проводить такие соревнования.

Эти соревнования являются отбором на областное первенство. Кстати, участники турнира еще не выступали за сборную Иркутска. Так что здесь тренеры изучают возможности новичков.

Павел КИРИК, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ИРКУТСКА по БОКСУ: Турнир на призы Альберта Александровича Пакеева является традиционным. По его итогам будет сформирована городская команда, которая представит Иркутск на первенстве области. Оно пройдет в Байкальске в марте месяце. Туда оберутся сильнейшие спортсмены в 16 весовых категориях.

Финальные поединки пройдут завтра. За попадание в сборную города поборются 42 спортсмена.