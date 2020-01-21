В Иркутске стартовал региональный этап специальной Олимпиады

Первые важные старты. В Иркутске начался региональный этап специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Он стал отбором на всероссийские игры.

Здесь все, как у взрослых. Вот и перед стартом, как на Олимпиаде, клятва спортсмена. А эти двое клятвы не давали. Хотя соревнования у них в крови. Но сегодня Заяц и Волк из легендарного «Ну, погоди!» отвечают за настроение спортсменов.

ЗАЯЦ и ВОЛК, ТАЛИСМАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ: Настроение замечательное, погода хорошая, дети веселые, нам сегодня повезло. Атмосфера превосходная. Моя цель — догнать его сегодня. Волк на лыжах ходит лучше, я все-таки легкоатлет.

Одна из дисциплин — это снегоступинг. За современным словом скрывается одно из приспособлений, придуманных охотниками, — снегоступы. Как ни странно, но этот древний аксессуар для ходьбы по снегу сейчас часто используют легкоатлеты. Признаются, снегоступы хорошо развивают мышцы ног. Ставший победителем ангарчанин Алексей Кабаков — один из них.

Алексей КАБАКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ: Чувствую себя идеально, занимаюсь год. На технику тяжеловато, а так все нормально. Хотел сдаться, а потом нашел силы.

Бег на снегоступах сейчас только начинает свое развитие в Прибайкалье. Пока спортсмены больше отдают предпочтение лыжам и в классике, и в свободном стиле. Но на специальной Всероссийской спартакиаде наш регион будет представлен во всех видах спорта.

Илья РЕЗНИК, И.О. МИНИСТРА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я хочу сказать, что на летних Всемирных специальных играх мы выступили очень достойно. Завоевали 11 медалей, большая часть которых — золотые. Что касается зимних видов спорта, то у нас хорошие традиции в горнолыжном спорте, там есть чемпионы и призеры. Будем надеяться, что появятся призеры и в этих дисциплинах.

Сборную Иркутской области сформируют по итогам регионального этапа. Конкурс высок. На 12 мест в составе более 80 претендентов. И лучшие выступят на России. А затем, если повезет, то выйдут и на всемирные старты в 2021 году.