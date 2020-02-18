Знать технику на «отлично». В Иркутске стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. На нем будущие аграрии должны показать мастерство работы с сельскохозяйственной техникой.

С одним из заданий Семен Черкалов справляется за полтора часа, вдвое быстрее положенного времени. Студент Иркутского аграрного техникума участвует в чемпионате профессионального мастерства второй год. В 2019-м Семен выступал в Томске, набирал опыт. Теперь пробует силы в родном регионе.

Семен ЧЕРКАЛОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА: Здесь посложнее, чем в Томске. Модули другие здесь, добавилась гидравлика. Техника другая. Настрой боевой. Занять призовое место первое желательно.

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia проходит на базе Иркутского аграрного техникума в 4-й раз. Задача участников — показать навыки профессионального мастерства по эксплуатации сельскохозяйственных машин. В том числе, техники иностранного производства, чтобы подготовка студентов отвечала мировым стандартам.

Вера БАБИЦКАЯ, ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ по ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН: Сегодня соревнуются 10 участников учебных заведений со всей области. Участники выполняют конкурсные задания по пяти модулям. Конкурсные задания ежегодно меняются. В прошлом году совершенно другие были конкурсные задания, нынче конкурсные задания на 50% изменились. Конечно, усложнились.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia завершится в пятницу. Победитель выступит на отборочных соревнованиях в марте. Там определят лучших участников, которые поедут на 8 национальный чемпионат в Новокузнецк.