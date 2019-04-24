В Иркутске стартовал my Digital Day

Сделать свой бизнес выгодным. Такую возможность предоставили сегодня иркутским предпринимателям и маркетологам. В городе проходит my Digital Day. На интеллектуальном мероприятии спикеры расскажут, какой бизнес стоит продвигать в интернете, а какой нет. Также специалисты проведут анализ динамики рынка, обсудят актуальные тренды и потребности аудитории. Новичков и тех, кто только планирует начать свое дело, познакомят с традиционными ошибками на старте, которые совершает каждый второй коммерсант.

Екатерина ЕРОШЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ и РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ КОМПАНИИ MAIL.RU GROUP: Расскажем о платформе my Target. О том, как самостоятельно либо с помощью рекламных агентств настраивать рекламные компании с минимальными затратами, получая максимальный результат, расскажем о нюансах, расскажем о новинках, о том, что появилось в кабинете, рынке нового сейчас. Алексей МАСКАЛЕВ, ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ: Иркутский рынок очень потенциален. Здесь из Центральной России до нас с опозданием доходят все технологии. Интернет-маркетинг – это растущий сегмент, а таргетинг, который мы представляем, – это в принципе в России растущий сегмент и с возможностями меняющими ежегодно.

Подобные мероприятия организаторы проводят в Краснодаре с 2017 года, в столице Приангарья сегодня дебют.