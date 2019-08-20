В Иркутске стартовал Международный турнир по дзюдо «Кубок губернатора»

Татами расслабленности не любит. В Иркутск на открытый Международный турнир «Кубок губернатора» съехались дзюдоисты из пяти государств.

Финал в абсолютной категории. Вес спортсменов свыше ста килограммов. В белом кимоно Ильдар Иксанов. Весной этого года воспитанник новосибирского центра спортивной борьбы взял серебро на Кубке Европы среди юниоров. На турнире в Иркутске считался фаворитом. Но соперник в синем из Монголии оказался сильнее. Несмотря на поражение, Ильдар смог объяснить причины такого результата.

Ильдар ИКСАНОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР КУБКА ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ: Соперник тяжелее меня килограммов на 20. Физически сильнее. Я пытался больше разогнать его, чтобы он устал. Но не получилось немного. В следующий раз, думаю, получится.

На открытый Международный кубок по дзюдо приехали спортсмены из пяти стран. Кроме России и Монголии, это еще Япония, Таджикистан и Казахстан. В этом году турнир стал называться «Кубк губернатора». Но главная цель организаторов — получить еще более высокий статус.

Эргаш МАХМАДБЕКОВ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА, ПРЕЗИДЕНТ СПОРТИВНОГО КЛУБА «МОРИ»: В Сибири нет ни одного турнира, чтобы официально отбирались на Европу, чемпионат мира, чтобы очки набирали. Вот мы и хотим среди мужчин сделать турнир, который не просто Кубок Азии, а рейтинговый Кубок Азии. Поэтому мы к этому и идем.

Лучших выявляли в пяти весовых категориях. По словам заместителя губернатора, а заодно президента областной федерации самбо Дмитрия Чернышова, подобные турниры в Иркутске — уже традиция. Например, в начале сентября самбисты из 20 стран поборются за Кубок Байкала. Впрочем, при этом идут работы и по развитию спортивной инфраструктуры региона.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА — РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вы видите, что мы быстрыми темпами строим ледовый дворец, чтобы провести в марте 2020 года чемпионат мира. Кроме того, в планах у нас строительство большого дворца борьбы. Это и для спортивной (классика и вольники), и для дзюдо, и для самбо. Поэтому здесь у нас все идет в развитии.

После турнира участники проведут совместные недельные сборы. Мастерами станут, в том числе, сенсеи из Японии. А в следующем году, накануне Олимпиады в Токио, Иркутск должен стать центром подготовки сборной страны к главным Играм четырехлетия.

По результатам сегодняшних состязаний на открытом командном турнире по дзюдо на Кубок губернатора первое место у иркутского клуба «Мори», второе — у спортсменов из Кемеровской области, а третье у команд Монголии и соседнего Красноярского края.