Интерактивные выставки, площадки по разным направлениям деятельности и новшества в учебном процессе. В Иркутске стартовал городской форум образования. Какие современные подходы используются в учреждениях и почему областной центр — пример для образовательного процесса всего региона, расскажем далее.

Реконструкция учебного процесса школьников в военные годы. Дети учатся писать пером и чернилами, не допуская помарок. Антураж класса примерно 1943 года воссоздают мебель, книги и предметы тех лет. Интерактивная выставка сделана сотрудниками музея истории Иркутска и городскими школами специально к образовательному форуму.

Сергей ДУБРОВИН, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ г. ИРКУТСКА им. А.М. СИБИРЯКОВА: Такой выставки у нас никогда не было. И когда заговорили о том, что должен быть форум, мы приняли единогласное решение вместе с управлением образования, что детям надо показать всю ту правду, которая была. Неприглядную и приглядную. И как тяжело было, и в то же время, какой ребятишки совершали подвиг.

Именно в приспособленных помещениях в те годы размещали учебные классы. Там же находились и госпитали для раненых. Авторы выставки презентуют результат своей работы мэру Иркутска.

13-й Иркутский форум образования традиционно собирает много участников. В этом году зарегистрировались более 7000 человек. Это учителя, родители, педагоги дополнительных кружков, студенты и, конечно, школьники. Приехали и гости из соседних районов области перенять опыт, поделиться знаниями и научиться новому. Ведь Иркутску есть что показать: качество образования на высшем уровне. Именно в нашем городе работает первый в регионе конвергентный класс, где дети изучают науку как единое взаимосвязанное целое. Цифровые технологии стали уже неотъемлемой частью обучения.

Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Система образования города Иркутска — это такой модельный комплекс, это то средоточие современных технологий, методик и всего того нового, что в системе образования происходит, которое позволяет говорить, что город Иркутск — это локомотив всей системы образования региона.

Программа форума насыщенная. Организаторы подготовили семь направлений работы: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы». На площадках пройдет около 50 встреч, семинаров, мастер-классов, выставок и экскурсий. На торжественном открытии форума всех его участников поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Иркутск идет в ногу со временем. Посмотрите, это и цифровизация, это и образовательные программы новые, это и конвергентное образование. Иркутск представлен во всех аспектах образовательной системы. Это серьезный импульс для дальнейшего развития всего образования. А иркутское образование – это, конечно же, флагман регионального образования.

Площадки форума будут работать в школах №8, 9, 19, 25, 33, 64 и 69 до 1 февраля. Также его участники посетят музей истории города, учреждения дополнительного образования.