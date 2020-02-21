В Иркутске стартовал ежегодный турнир по карате киокусинкай «Кубок мужества»

Более 270 спортсменов сегодня почтили память погибших ветеранов боевых действий. В Иркутске стартовал ежегодный турнир по карате киокусинкаю «Кубок мужества». В соревнованиях участвуют спортсмены из Сибири и Дальнего Востока, а также представители Монголии. В рамках «Кубка мужества» также прошли встречи участников с близкими родственниками и сослуживцами погибших бойцов.

Андрей САРАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ВЕТЕРАНОВ: Ежегодно наш турнир проходит между 15 февраля, Днем вывода войск из Афганистана, и 23 февраля, Днем защитника Отечества. Мы почитаем память людей, которые выполнили свой долг по защите Отечества в войнах, которые были в ХХ веке.

«Кубок мужества» — турнир отнюдь не показательный. Лучшие по его итогам выступят на «Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств», которые пройдут в сентябре.