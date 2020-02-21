В Иркутске стартовал ежегодный турнир по карате киокусинкай «Кубок мужества»

В Иркутске стартовал ежегодный турнир по карате киокусинкай «Кубок мужества»

21.02.20

Более 270 спортсменов сегодня почтили память погибших ветеранов боевых действий. В Иркутске стартовал ежегодный турнир по карате киокусинкаю «Кубок мужества».  В соревнованиях участвуют спортсмены из Сибири и Дальнего Востока, а также представители Монголии. В рамках «Кубка мужества» также прошли встречи участников с близкими родственниками и сослуживцами погибших бойцов.

 

Андрей САРАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ВЕТЕРАНОВ:

Ежегодно наш турнир проходит между 15 февраля, Днем вывода войск из Афганистана, и 23 февраля, Днем защитника Отечества. Мы почитаем память людей, которые выполнили свой долг по защите Отечества в войнах, которые были в ХХ веке.

 

«Кубок мужества» — турнир отнюдь не показательный. Лучшие по его итогам выступят на «Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств», которые пройдут в сентябре.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.