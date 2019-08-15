В Иркутске стартовал чемпионат России по стрельбе из лука

Чемпионы мира, Европы, призеры олимпийских игр и начинающие спортсмены приехали в Иркутск. Сегодня стартовал чемпионат России по стрельбе из лука. По итогам турнира будет определен состав сборной страны для участия в финале Кубка мира.

Обладать соколиным взглядом и большой выдержкой недостаточно, чтобы стать успешным стрелком. Так считает иркутянка Любовь Александрова. Для нее это первый чемпионат России. И хотя сейчас она кандидат в мастера спорта, выступление на таких крупных соревнованиях для Любы — огромная ответственность. Здесь она надеется сдать на мастера.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ по СТРЕЛЬБЕ из ЛУКА-2019: Я очень счастлива, что у нас такие соревнования проводятся, на нашей земле. И я с таким теплым чувством приветствую всех гостей. Готовиться всегда сложно, особенно когда к таким соревнованиям готовишься.

Команду Иркутской области на соревнованиях представят 27 спортсменов. Кроме Любови Александровой, в составе сборной Приангарья отмечают таких звездочек, как Дарья Осташкина, Никита Коковин, Илья Райс, Мария Емельянова, Михаил Иванов и Роман Некрасов. Не менее яркий состав и у гостей. В Дагестане стрельба из лука хоть и не самый популярный вид спорта, но представители сборной этого региона надеются поставить любимое занятие в один ряд с борьбой.

Рамазан ШИХАХМЕДОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА РОССИИ по СТРЕЛЬБЕ из ЛУКА-2019: Очень долго мы тренировались и днем, и вечером. Самое интересное, что все у нас в команде рабочие люди. В промежуток, который уходил на работу, когда до работы ты семью не видишь и до 10 вечера, до 11, бывает, ты только тренируешься.

Среди участников турнира олимпийские призеры Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова и Баир Баденов, чемпионы Всемирной универсиады Антон Булаев, Бэлигто Цынгуев, Эрдэм Цыдыпов и призеры чемпионатов мира и Европы Арсалан Балданов, Виталий Попов, Галсан Базаржапов. Как отметили организаторы турнира, вид спорта выходит за рамки столицы и центральных регионов страны.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Хочу пригласить всех жителей Иркутска и Иркутской области на центральный стадион «Труд», ведь в Иркутске впервые проходит чемпионат России по стрельбе из лука. Это базовый для региона вид спорта, у нас более 900 спортсменов им занимаются. Чем знаковое событие? Тем, что к нам приехали призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы. Представлены 22 региона, которые представляют сборную России.

Турнир завершится 18 августа. В этот же день пройдут финалы на дистанциях 70 и 50 метров. Победитель получит право участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдет с 4 по 7 сентября на стадионе «Лужники» в Москве.