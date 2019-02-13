В Иркутске стартовал чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин

Иркутянки традиционно считаются одними из фавориток турнира. Соревнования открыла встреча «Зенита» и сборной Московской области.

Первыми счет открывают хоккеистки сборной Московской области. Но и иркутский «Зенит» не собирается уступать победу. Через несколько минут цифры на табло меняются уже в пользу наших спортсменок — 2:1. Второй тайм закончился ничьей. Соперники все же сравняли счет в этой не по-девичьи упорной схватке. Они только номинально слабый пол, а на деле ни мороз, ни смена часовых поясов им не страшны.

Алевтина БЫЧКОВА, ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ по ХОККЕЮ с МЯЧОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Погода замечательная. Солнце, мороз. Хоккейная погода. Девчонки стараются, играют из одной и второй команды. В Иркутске плохих команд нет. Поэтому все команды, не сказать, что ровненькие, но все команды сильные. Мы приехали. Нам, конечно же, тяжеловато. Привыкаем ко времени, но девчонки стараются.

Удача в первом матче чемпионата оказалась на стороне сборной Московской области. Игра заканчивается со счетом 7:3 в пользу гостей. Но иркутские хоккеистки и болельщики не унывают. Спортсменки говорят, что это только начало и в следующих встречах покажут все свои силы. Ведь на чемпионате России по хоккею с мячом среди девушек собрались лучшие из лучших. Всего за право быть первыми в турнирной таблице борются 6 команд, из них 4 из Иркутска. Это «Зенит», «Сибскана», «Рекорд» и «Рекорд-2». Вчера в областной центр прибыли сборные Московской и Свердловской областей.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня в Иркутске стартовал чемпионат страны по хоккею с мячом среди женских команд. Давненько у нас такого не было, поэтому мы рады, что к нам приехали команды из Московской области, из Свердловской. Мы сами выставили 4 команды. Наконец-то, потеплело. Я думаю, что игры пройдут в комфортных условиях. Прекрасный стадион «Зенит» подготовлен, надо отметить, к матчам. Великолепный лед. А вообще игры будут проходить на стадионе «Зенит» и на стадионе «Рекорд» на Синюшиной горе.

Уже завтра на стадионе «Зенит» пройдет схватка между сборной Московской области и «Рекордом-2». Чемпионат продлится до 18 февраля.