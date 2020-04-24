В Иркутске специальная комиссия начала конкурсный отбор на замещение должности мэра города

В Иркутске специальная комиссия начала конкурсный отбор на замещение должности мэра города24.04.20
Кандидаты начали представлять свои программы сегодня в девять утра. К собеседованию пригласили 18 человек, подавших документы в порядке очереди. Претенденты представили свои программы социально-экономического развития города, ответили на вопросы комиссии. Выступление транслировали в режиме онлайн на сайте администрации города. Каждому претенденту давали по 30 минут на выступление и на вопросы. За каждый пункт комиссия начисляла баллы. Свою программу представил и действующий вице-мэр города Руслан Болотов. Главный акцент в своем выступлении он сделал на развитии социально-инженерной инфраструктуры города, работе по ветхому и аварийному жилью и реконструкции транспортных узлов.
Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:
Твердо убежден, что основная задача, которая у нас с вами будет, — это консолидация всех уровней власти, стабильная, осознанная, целенаправленная работа не только на приведение городского хозяйства в порядок, но и приведение его в современное состояние.
Вторая часть отбора состоится уже завтра, 25 апреля. Заслушивание программ стартует также в девять утра. Выступать будут 11 кандидатов.
Леонид УСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:
Завтра, заслушав всех кандидатов, 29 человек, комиссия составит список кандидатов и предоставит в думу города Иркутска. Дума города Иркутска состоится 30 апреля, и также все кандидаты в равных условиях будут заслушаны, и надеюсь, что дума определится и сделает свой выбор.
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