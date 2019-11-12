Путешествовать по Байкалу с помощью мобильного телефона. В Иркутске создали первое приложение для виртуального путешествия по Сибири. С помощью очков виртуальной реальности можно увидеть самые красивые места региона.

Путешествовать по Байкалу, не выходя из дома. Многие из нас думали, что это фантастика. Оказалось, нет, реальность. Для этого нужен только смартфон. С помощью специального приложения можно увидеть живописные пейзажи горы Соболиной, бухты Песчаной, КБЖД и, кстати, даже Аршана. А вот эти специальные очки создают эффект реального путешествия. Разработчики уверены: их приложение значительно упростит туристические поездки. Но у этого приложения есть и другая цель.

Кирилл КАЗАКОВ, РАЗРАБОТЧИК ПРИЛОЖЕНИЯ: Люди могут зайти в это приложение и посмотреть направление, в котором они могут спланировать свое путешествие. Люди с ограниченными возможностями, или у которых нет возможности посетить Байкал вживую, могут воспользоваться этим приложением и совершить виртуальное путешествие.

На создание приложения ушло почти 8 месяцев. Путешествия снимали на специальные камеры: они дают высокое качество картинки и делают видео панорамным. В таком формате зритель сам может менять ракурс обзора и увидеть красоты Сибири во всей полноте. Приложение стало первым для виртуального тура по знаковым местам Сибири. Для пользователей доступны русский, английский и китайский языки.

Существует как мобильная версия приложения, так и версия для профессиональных очков виртуальной реальности. Они более удобные и показывают картинку лучшего качества. В таких очках путешествие по Сибири станет максимально реалистичным.

Приложение распространяется абсолютно бесплатно. Сейчас в его каталоге 27 виртуальных туров. Но в ближайшие 2 года разработчики хотят сделать более сотни видеопутешествий.