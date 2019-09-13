Гуляли дружной компанией и помогли человеку! Сегодня в Иркутске сотрудники полиции наградили подростков, которые, катаясь на скейтбордах, пришли на помощь во время ограбления.

Теперь здесь можно дописать «Не грабить!». В обычный день пятеро подростков отдыхали в скейдбордпарке. Катаясь на досках, они вдруг увидели, как с проходящей мимо женщины сорвали ожерелье. Молодые люди не могли остаться в стороне. Они выследили преступника и задержали его, вызвав полицию.

Семнадцатилетний Максим Дашков с детства мечтал служить в полиции и помогать людям. И сегодня его пригласили на стажировку. А всей дружной компании подростков вручили благодарственные письма и сертификаты в магазин спортивного инвентаря. Как отметили в полиции, таких неравнодушных жителей становится все больше.

Герман СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД: Необходимо отметить, что сегодня жители региона постоянно помогают органам правопорядка. Примеров очень много, сложно выбрать кого-то, но важно отметить, что мы награждаем для того, чтобы отметить, что есть люди, которые всегда помогут там, где нет рядом полиции.

Что касается самого подозреваемого, то сейчас его дело рассматривают в суде по статье «Грабеж». В ближайшее время ему вынесут приговор.