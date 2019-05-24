В Иркутске состоялись соревнования среди спецподразделений

24.05.19

Военные действия среди бела дня. В центре Иркутска, у памятника Александру III, прошли соревнования среди спецподразделений. Это ежегодный памятный турнир, посвященный погибшим при выполнении боевых задач силовикам.

 

В городе звучат выстрелы. Пулеметной очередью встречают участников эстафеты на очередном рубеже дистанции. Силовиков этим не напугать, воины опытные, основная часть прошла испытания в боевых конфликтах. СОБР, ОМОН, сотрудники спецподразделения «Гром» МВД России, силовики транспортной полиции. Впервые в традиционной эстафете принимают участие юные бойцы патриотическо-воспитательных клубов. Команда собралась серьезная, у детей целых три забега. На старте и те, кто стоял у истоков соревнований среди спецподразделений, посвященных сотруднику иркутского СОБРА Алексею Рыбаку. Сейчас уже в статусе ветеранов.

Программа соревнований традиционно делится на несколько этапов: метание ножей, набор патронов в магазин на скорость, полоса препятствий, стрельба на точность после упражнения с гирей и скоростной марафон на лодке по воде. В этом году внесли небольшие изменения: вместо перемещения раненого силовое упражнение с огромной покрышкой для спецтехники.

За ходом эстафеты внимательно наблюдают родители погибших при выполнении боевых задач сотрудников спецподразделений. В этом году соревнования носят памятный статус в честь уже не одного, а нескольких погибших на Кавказе силовиков.

 

Людмила ТИГУНЦЕВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО СОТРУДНИКА СПЕЦНАЗА СЕРГЕЯ КОВАЛЕНКОВА:

Постоянно, приглашают на какие-то мероприятия, экскурсии, не забывают, спасибо. Приятно, когда приходишь и ребят встречаешь, смотришь: молодые, они уже все знают, что мы родители.

Роберт БОБУЧЕНКО, ОТЕЦ ПОГИБШЕГО СОТРУДНИКА СПЕЦНАЗА:

Приятно смотреть, что они делают. Мне приятно. Как отцу мне приятно. Я сам занимался спортом, мне 68 лет, а я бегаю стометровку.

 

Лидером соревнований в этом году неожиданно для всех стал ангарский ОМОН. До этого пальму первенства делили сотрудники СОБРА и иркутского ОМОна. Последний, к слову, не отдавал победу четыре года подряд.

 

Юрий КУЗЬМИН, КОМАНДИР АНГАРСКОГО ОМОН:

Это не случайная победа, мы к ней готовились. За этой победой стоят кропотливая работа, пот и все остальное. Мы эстафету возродили, она три года не проводилась. И будем надеяться, что она опять станет достоянием нашей службы.

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