В Иркутске состоялись соревнования среди спецподразделений

Военные действия среди бела дня. В центре Иркутска, у памятника Александру III, прошли соревнования среди спецподразделений. Это ежегодный памятный турнир, посвященный погибшим при выполнении боевых задач силовикам.

В городе звучат выстрелы. Пулеметной очередью встречают участников эстафеты на очередном рубеже дистанции. Силовиков этим не напугать, воины опытные, основная часть прошла испытания в боевых конфликтах. СОБР, ОМОН, сотрудники спецподразделения «Гром» МВД России, силовики транспортной полиции. Впервые в традиционной эстафете принимают участие юные бойцы патриотическо-воспитательных клубов. Команда собралась серьезная, у детей целых три забега. На старте и те, кто стоял у истоков соревнований среди спецподразделений, посвященных сотруднику иркутского СОБРА Алексею Рыбаку. Сейчас уже в статусе ветеранов.

Программа соревнований традиционно делится на несколько этапов: метание ножей, набор патронов в магазин на скорость, полоса препятствий, стрельба на точность после упражнения с гирей и скоростной марафон на лодке по воде. В этом году внесли небольшие изменения: вместо перемещения раненого силовое упражнение с огромной покрышкой для спецтехники.

За ходом эстафеты внимательно наблюдают родители погибших при выполнении боевых задач сотрудников спецподразделений. В этом году соревнования носят памятный статус в честь уже не одного, а нескольких погибших на Кавказе силовиков.

Людмила ТИГУНЦЕВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО СОТРУДНИКА СПЕЦНАЗА СЕРГЕЯ КОВАЛЕНКОВА: Постоянно, приглашают на какие-то мероприятия, экскурсии, не забывают, спасибо. Приятно, когда приходишь и ребят встречаешь, смотришь: молодые, они уже все знают, что мы родители. Роберт БОБУЧЕНКО, ОТЕЦ ПОГИБШЕГО СОТРУДНИКА СПЕЦНАЗА: Приятно смотреть, что они делают. Мне приятно. Как отцу мне приятно. Я сам занимался спортом, мне 68 лет, а я бегаю стометровку.

Лидером соревнований в этом году неожиданно для всех стал ангарский ОМОН. До этого пальму первенства делили сотрудники СОБРА и иркутского ОМОна. Последний, к слову, не отдавал победу четыре года подряд.