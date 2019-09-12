Студенты выйдут на парад! В четвертый раз в Иркутске состоится всероссийская акция «Парад студенчества». Участие примут учащиеся средних специальных и высших учебных заведений города. В этом году для проведения парада в субботу, 14 сентября, с 10.30 перекроют для автомобильного движения улицы Чкалова, Российскую, Ленина, Карла Маркса. Именно по ним пройдет шествие. После прохождения колонны движение возобновится. Мероприятие обещает быть ярким, каждое из заявленных учреждений уже репетирует. Учащиеся пронесут флаги по улицам Иркутска. Для первокурсников это станет своеобразным посвящением в студенты. Обсудили проведение мероприятия на организационном комитете в администрации города под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Он отметил: только в прошлом году в шествии приняли участие около четырех тысяч человек и в этом году планку снижать нельзя.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это явление в своем роде уникальное, как мы с вами отмечаем, объединяет десятки тысяч наших молодых людей. Есть чем гордиться нашим молодым людям, даже за прошедшие несколько лет мы видим активное участие нашей молодежи и в студенческих, и в строительных отрядах. Так что молодежь имеет право идти на параде с высоко поднятой головой. Это то, что касается старшей молодежи, так сказать, авторитетной, и показывать пример молодым первокурсникам, которые будут принимать участие в параде.

Дмитрий Бердников рассказал: в Иркутске активно поддерживают инициативы молодежи. Благодаря ее активной позиции вернули выплаты социальных стипендий малообеспеченным студентам. Для молодых людей проводят крупные мероприятия. Уже скоро в третий раз состоится форум молодежи. Также молодые архитекторы участвуют в проектирование городских общественных пространств и реализуют свои идеи. Сейчас работают над созданием Дома молодежи на базе бывшего кинотеатра «Чайка».