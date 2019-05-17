В Иркутске состоится обучение новичков-добровольцев основам пожаротушения

Занятия пройдут 19 мая по адресу: Иркутск, улица Депутатская, 85, на базе «Иркутскавиалесоохраны». Начало в 10 утра. Организаторы — министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с общероссийским народным фронтом. Добровольцам расскажут о технологии тушения пожара, технике безопасности, познакомят со средствами защиты. После теоретической части с теми, кто пополнит число добровольцев, проведут и полевые занятия на местности с ранцами, огнетушителями и техникой.