В Иркутске состоится обучение новичков-добровольцев основам пожаротушения

В Иркутске состоится обучение новичков-добровольцев основам пожаротушения

17.05.19

Занятия пройдут 19 мая по адресу: Иркутск, улица Депутатская, 85, на базе «Иркутскавиалесоохраны». Начало в 10 утра. Организаторы — министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с общероссийским народным фронтом. Добровольцам расскажут о технологии тушения пожара, технике безопасности, познакомят со средствами защиты. После теоретической части с теми, кто пополнит число добровольцев, проведут и полевые занятия на местности с ранцами, огнетушителями и техникой.

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