В Иркутске сигнал светофора будет дублироваться светящейся полосой

Красный – стой! Зеленый — иди! Теперь информация о работе светофора будет дублироваться и… на земле. В Иркутске заработал первый светофор со светящейся полосой. Где он находится и для чего эта новинка, расскажем в следующем материале.

Перекресток улиц Карла Маркса, Урицкого и Пролетарской. Одно из самых оживленных мест центра города. Большие потоки, что автомобильные, что пешеходные. Именно для безопасности людей здесь установили специальную светящуюся ленту. Она будет дублировать сигналы светофора.

Евгений ОРЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ ПОДРЯДЧИКА: Основу составляет светодиодная лента, заливается туда специальный состав. Там несколько компонентов. Присадки, чтобы соответствовало по ударопрочности и температурным режимам.

А его диапазон от -40 до +50 градусов. Есть защита и от вандалов. Идея наземных светящихся полосок в прямом смысле слова подсмотрели в других городах. Например, в Красноярске. А все производство было в Иркутске. В городской ГИБДД говорят, что подобный способ размещения связан с изучением печального опыта.

Антон КУРИЛЕНКО, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД г. ИРКУТСКА: Смотрят в свои мобильные телефоны, гаджеты либо слушают просто музыку, смотрят по сторонам или просто в землю. И нередки случаи, когда люди, засмотревшись или задумавшись, выходили на запрещающий знак светофора. Поэтому, чтобы попытаться исключить данный факт, было принято решение разместить световую подсветку на земле.

Подобными полосками оснастят все новые светофоры, которые установят в следующем году. А до конца 2019-го безопасными станут три аварийных участка: в районе гимназии №2 в Университетском, на перекрестке улиц Степана Разина и Российской, на Маяковского, на остановке общественного транспорта «Музей истории».