В Иркутске школы перейдут на особый режим с 1 по 12 апреля

Сейчас дети на каникулах. А затем часть школьников может выйти на обучение, а часть продолжит находиться дома. Это решат родители. Они должны выбрать форму обучения: дистанционное, индивидуальное или небольшими группами. Родители решат и потом подпишут соответствующее заявление. Тем временем независимо от формы обучения программа общего образования будет реализована в полном объеме в соответствии с учебными планами.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. ИРКУТСКА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Вы будете учиться дистанционно, но тогда вы берете на себя обязательства, и тогда ваш ребенок не ходит по торговым центрам, по улицам, и ваш ребенок получает соответствующие знания. Либо вы приходите, готовы ходить в школу, и тогда мы для вас выстраиваем, скажем так, индивидуальный график получения уроков.

Сегодня состоится селекторное совещание в министерстве образования, на котором обсудят, как реализовывать дистанционное обучение, и после уже дадут рекомендации в школы. По каждому предмету и ребенку в школах все будут решать индивидуально. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме. Каждого ребенка утром осматривает медсестра, в случае повышения температуры или других симптомов дошколят отправляют домой.