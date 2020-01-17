Для школьников и их родителей. В Иркутске с 20 января заработает новый автобусный маршрут. Из микрорайона Солнечный до Волжской и обратно. Он создан по просьбам жителей крупного жилого комплекса «Море Солнца», который находится в районе конечной остановки трамвая №5. Автобусы с получасовым интервалом будут ходить через весь микрорайон. Это сделано, чтобы школьники, проживающие в отдаленном жилом комплексе, могли попадать в свои учебные заведения. Например, школу №22 и гимназию №25. С просьбой организовать маршрут №17 в администрацию города обратились около 100 жителей. После этого был проведен конкурс и выбран перевозчик.

Николай ЛАНОВЕНКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Микрорайон Солнечный довольно-таки плотно застроен и густонаселен. И там много маршрутов. Но у каждого из них есть свой пассажиропоток. И этот, я думаю, будет востребован среди тех пассажиров, для которых он устанавливался. В настоящее время он установлен по нерегулируемому тарифу. Перевозчик коммерческий, поэтому проезд будет 20 рублей, в вечернее время — 25.