В Иркутске работают 242 избирательных участка

Иркутск выбирает думу. Сегодня в областном центре люди голосуют за новый состав городского парламента. Это будет 7-й созыв депутатов. Всего в Иркутске 35 одномандатных округов.

Ровно в 8 утра начали работу 242 избирательных участка в Иркутске. Люди потихоньку стали собираться, чтобы сделать свой осознанный выбор. В единый день голосования в областном центре избирают новый состав городского парламента. Всего предстоит определить депутатов в 35 одномандатных округах. Для тех, кто не смог проголосовать в этот день, состоялось досрочное голосование. Ну а сегодня по заявкам электората члены комиссий приходили на дом.

Наталья ХОВАЙКО, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: Люди, которые не могут прийти на избирательный участок, больные или престарелые, или по другой причине, они приглашают нас, и мы приходим, предоставляем право проголосовать. Это очень важно, потому что человек престарелого возраста, который уже не может прийти сюда, но ему это необходимо, нужно. И что нас сегодня, конечно же, порадовало, это столетний гражданин, который сегодня голосовал. 100 лет!

Голосование идет во всех округах Иркутска. На многих участках используются КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Электронная система позволяет исключить человеческий фактор при подсчете голосов. Также за ходом выборов на каждом участке следят наблюдатели. Их количество зависит от числа кандидатов.

Анжелика ШАСТИНА, НАБЛЮДАТЕЛЬ: Моя работа заключается в том, чтобы в случае обнаружения каких-то нарушений на них среагировать и вовремя их исправить. Никаких нарушений мы не заметили, ни я, ни наблюдатели, все хорошо, все в рамках закона.

Всего в Иркутске более 450 тысяч избирателей. В течение дня везде голосовали с разной активностью. К трем часам явка составила почти 16%. Это около 72-х тысяч человек. Настоящий аншлаг в Ленинском районе. 1-й избирательный округ бьет все рекорды. Там дневная явка оказалась больше, чем общее количество пришедших на голосование людей в день президентских выборов 2018 года.

Ирина АЛЕКСЕЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: Такого ажиотажа не было даже на президентских выборах. Мы уже выполнили то количество, которое было, когда выбирали президента, в конце рабочего дня. Буквально с 8 часов у нас уже была очередь, ждали, а потом пошел шквал. Мы не сидим без дела.

Не отстает и Октябрьский округ. Там традиционно средняя явка по городу. Люди приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Кто-то голосует впервые, а некоторые идут на выборы уже традиционно и целыми семьями.

— Это наш гражданский долг, нужно обязательно голосовать, как же мы еще свое мнение выскажем иначе. Муниципальные выборы — они же меньше, то есть, соответственно, здесь наш голос более важен.

На эту минуту все избирательные участки в Иркутске закрыты. Комиссия ведет подсчет голосов. Выборы в городскую думу интересны тем, что по действующему законодательству новый созыв парламентариев выберет мэра – главу администрации Иркутска из числа депутатского корпуса.