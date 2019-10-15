Мечи и кортики для воспитания настоящих мужчин. В Иркутске работает контактный музей оружия и военной истории. Туда приводят молодых спортсменов после тренировок. Им не только показывают, но и дают в руки настоящее военное снаряжение.

Этот палаш подарили Александру Кузьминскому почти год назад. История раритета неизвестна. Сохранились только даты изготовления. Сейчас клинок времен Российской империи хранится в Иркутске в контактном музее оружия и военной истории. Здесь представлено военное снаряжение разных периодов: от современности до средневековья.

Самый «возрастной» экспонат музея – кинжал милосердия. Его отлили в Италии в XVI веке. Порезать таким нельзя, зато кольчугу пробьет запросто.

Чтобы собрать такую коллекцию, Александру понадобилось почти 20 лет. В музее выставлены топоры, мечи, метательное и огнестрельное оружие, а также военная форма. Есть подлинные исторические экземпляры и бутафория — первые экспонаты достались коллекционеру после съемок фильмов, где он работал каскадером. В этом году Александр решил использовать музей для воспитания молодых спортсменов.

Александр КУЗЬМИНСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТНОГО МУЗЕЯ ОРУЖИЯ: Для ребятни давать понятие, что такое оружие, что такое холодное, что такое огнестрельное. На возьми, подержи в руках, посмотри, как это работает, посмотри, как от него можно защищаться, отбиться. Чтобы они привыкали к тому, что оружие — это вещь серьезная. Начинайте с ним работать. Работать, как положено.

В музей приводят школьников, которые занимаются единоборствами. Например, эти юные спортсмены — самбисты. Тренировки с вооруженным противником – неотъемлемая часть их обучения. Говорят, боец должен не только уметь обращаться с оружием, но и знать его историю. Только так будущий защитник Отечества сможет нейтрализовать врага.

Павел РЕМИЗОВ, ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ: Если ты не умеешь пользоваться оружием, оно тебя не спасет в бою. То есть здесь нас учат пользоваться оружием, как защититься от этого оружия, как правильно разбирать, собирать. Показывают, что с ним можно сделать, какая у него история.

Вход в музей оружия свободный, гостей ждут каждый день с 10.00 до 20.00 в микрорайоне Университетском.