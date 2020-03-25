В Иркутске проверили дороги, отремонтированные в прошлом году

Как дороги пережили зиму? В Иркутске проверили состояние асфальтового покрытия на магистралях, которые ремонтировали в 2019 году. В первозданном виде сохранилось не все. Вызвала вопросы и территория вокруг дорог.

Улица Аэрофлотская в Иркутске. В прошлом году ее приводили в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги»: поменяли дорожное полотно, оформили бордюры, съезды, остановки общественного транспорта. Однако замечания уже есть. В частности, подрядчики должны привести в законченный вид металлическую конструкцию, которую установили здесь, на улице, чтобы ограничить выезд габаритного транспорта.

На бульваре Рябикова тоже придется переделывать работу. Асфальт не выдержал суровых погодных условий и потрескался после зимы. Руслан Болотов отмечает: подход к ремонту дорог должен быть ответственным и комплексным. Нужно не только сконструировать дорожное полотно, но и облагородить территорию вокруг.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Мы в обязательном порядке должны передавать городу и жителям дороги, которые не просто как отдельно взятый объект, а он должен быть в комплексе. То есть если рядом есть газон, он должен быть приведен в порядок. Если рядом есть зеленые насаждения, они тоже должны быть облагорожены. Если рядом есть освещение, то оно должно быть активизировано и приведено в соответствие.

Отдельный вопрос обсуждали и по ливневкам. Некоторые проекты и конструкции, которые изначально хорошо выглядели на бумаге, в реальности не выполняют свое предназначение. Это касается стоков, газонов с естественным наклоном и самих ливневок.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Дышит дорога, она живет. Не дышит — все. А здесь ей дышать—то некуда. Соответственно, мы с этим с вами и столкнулись. А потом будем выглядеть как кто? Нерадивые чиновники.

Кроме того, комиссия побывала и на улице Ядринцева. Ремонтные работы начнут здесь уже в этом году. Выполнят новую укладку асфальта, заменят бордюрный камень, тротуары и ограждения. Всего в рамках программы «Безопасные и качественные» дороги в 2020-м в областном центре отремонтируют 23 километра дорог. В том числе, начнется и первый этап реконструкции улиц Карбышева — Ушаковская. Там увеличат количество полос и расширят проезжую часть.



