В Иркутске прошло первенство области по теннису

Большой теннис — один из самых дорогих видов спорта, но родители с удовольствием поддерживают своих детей в их начинаниях и горячо переживают за них во время соревнований. В столице Приангарья прошло первенство Иркутской области по теннису. В нем участвовали юноши и девушки в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 17 лет.

Юный теннисист Семен Дюбенко еще вчера наблюдал за игрой своего кумира Доменика Тима, а сегодня 12-летний спортсмен уже вовсю успешно выступает на корте. Говорит, соревнования, которые проходят в других городах, сложнее, чем в родном крае, но и здесь выступают не менее сильные соперники. Например, сегодня он борется за первое место с одним из своих самых сильных конкурентов Даниилом Соколовым. Семен занимается теннисом семь раз в неделю, но большого соревновательного опыта пока не имеет. Говорит, все впереди.

Семен ДЮБЕНКО, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ТЕННИСУ: Я занимаюсь теннисом давно, около 6 лет. Теннис — это очень интересный вид спорта и очень увлекательный. Я ездил на соревнования в Новокузнецк и в Новосибирск.

Выезжать на соревнования и покупать экипировку — дело недешевое. Но родители всегда готовы вкладываться в хобби своего ребенка, если он увлечен. Отец Семена Вячеслав говорит: спорт помогает концентрироваться, да и с учебой проблемы не возникают, если распределять время правильно.

Вячеслав ДЮБЕНКО, ОТЕЦ СЕМЕНА ДЮБЕНКО: Конечно, мы его поддерживаем, он уже 6 лет занимается достаточно плотно, по пять-шесть тренировок в неделю. Но и сам он парень достаточно грамотный, увлеченный и теннисом, и учебой.

Сегодня прошли финальные игры у юношей и девушек. Турнир проводится по олимпийской системе до двух поражений. Здесь вместо 6 сетов играют 3. При ровном счете тай-брейк до 7 очков. Соревнования проводят впервые, их планируют сделать ежегодными. Организаторы отмечают: главный плюс этого турнира — возможность получить соревновательный опыт и подготовить себя к чемпионатам уровня Российского теннисного тура.

Дмитрий СОЛЯЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ: Мы приглашаем сюда людей со всей области. К нам приезжают ребята из Шелехова, Ангарска, Братска и других городов. Людей также собираем и стараемся выявить сильнейших. Найти тех, кто получит звания чемпиона и победителя первенства по теннису.

Игры завершатся сегодня. За счет турнира организаторы надеются привлечь внимание людей к любимому виду спорта.