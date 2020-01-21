В Иркутске прошло оперативное совещание по безопасности на воде

Вода должна быть безопасной даже зимой. Подледная рыбалка, прогулки на еще неокрепшей поверхности, выезды на акваторию рек запрещены. В Иркутске на берегах Ангары, Иркута, Ушаковки выставили запрещающие знаки и ведут постоянное патрулирование. А там, где буйные реки еще не замерзли, надзорные органы выявляют любителей экстремального купания.

Подледная рыбалка — одно из любимых, но опасных увлечений горожан. Как только водная гладь акваторий рек в Иркутске замерзает, желающих провести выходные на берегу и насладиться своим хобби становится много. И если для некоторых рыбаков это просто спортивное увлечение, то браконьеры вылавливают рыбу в промышленных масштабах для торговли, что, конечно, запрещено. Но на самом деле выезд на неокрепший лед влечет за собой массу проблем. В лучшем случае можно потерять улов, а в худшем жизнь. В Иркутске же статистика радует.

Василий ШЛАЕВСКИЙ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГИМС по МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ: В зимний период 2019-2020 года не было допущено происшествий, гибели людей на водных объектах города Иркутска, провалов автотранспорта под лед. Ежедневно в ходе патрулирования госинспекторами проводится разъяснительная профилактическая работа в целях предупреждения гибели и снижения травматизма людей на водных объектах.

Профилактика — вот один из самых главных механизмов борьбы с незаконным выходом на лед. Информационное оповещение, подворовый обход, практические учения, лекции в учебных заведениях, особенно тех, которые находятся рядом с береговой линией, приносят результаты. МКУ «Безопасный город» совместно с полицией, ГИМС выставляют запрещающие знаки в прибрежных зонах и патрулируют места массового выхода людей на лед. Также закрываются спуски для автомобилей. В том числе, в районе плотины ГЭС, набережных Ангары, Ушаковки и Иркута.

Андрей МЕДВЕДЕВ, ДИРЕКТОР МКУ г. ИРКУТСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»: Родителям и детям доводится информация о правилах безопасного поведения на воде. Установлены стенды с правилами безопасности и правилами оказания первой помощи в наиболее посещаемых гражданами местах. Залив Якоби — 7 стендов, залив у ледокола «Ангара» — 5 стендов, озеро «квадрат» — 5 стендов, теплые озера — 4 стенда, остров Юность — 13 стендов.

Сегодня в администрации областного центра прошло оперативное совещание по безопасности на воде под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Глава города дал поручения подключить волонтеров к профилактическим мерам, усилить контроль на берегах и акваториях рек, проверить точки торговли рыбой и всю необходимую документацию. Также Байкальская природоохранная прокуратура включилась в совместную работу служб.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Нам нужна правовая позиция для того, чтобы мы могли это явление упорядочить — несанкционированное нахождение на льду. Локализовать и все это сделать в рамках закона. Потому что лучше предотвратить такую ситуацию, чем потом кто-то пострадает на льду.

Кроме того, Дмитрий Бердников поручил администрации совместно с полицией и спасателями найти и оборудовать безопасные места для зимнего отдыха и подледной рыбалки в Иркутске. Тогда любителям такого времяпровождения не придется нарушать закон.