В Иркутске прошли соревнования по зимнему служебному двоеборью

Меткие, сильные и выносливые. Кто лучше стреляет и быстрее бегает на лыжах, выясняли сотрудники ОМОН, СОБР и управления вневедомственной охраны. В областном центре прошли соревнования по зимнему служебному двоеборью среди сотрудников управления Росгвардии по Иркутской области.

Зимнее двоеборье требует от спортсмена разносторонней подготовки. Команды ОМОН Иркутска и Ангарска, ОМОН на транспорте, СОБР и управления вневедомственной охраны сражаются друг с другом в лыжной гонке и скоростной стрельбе. Это эффективный метод тренировки личного состава и в то же время азартные соревнования.

Валерий ГУТАЕВ, НАЧАЛЬНИК ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ и СПОРТА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Данный вид спорта является выгодным в плане того, что люди, которые не были спортсменами с детства, могут добиться каких-то результатов. Так как это двоеборье, здесь можно быть средним лыжником и хорошим стрелком и добиться каких-то результатов.

В первый день спортсмены соревновались в меткости. 16 патронов, 4 мишени и всего 20 секунд. А сегодня нужно быть выносливым и быстрым, чтобы набрать баллы в лыжном заезде.

Андрей, БОЕЦ РОСГВАРДИИ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР в КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ: Дистанция 15 километров, прошло все удачно, так что впечатления всегда хорошие. Стрельба дает основные очки, так что гонкой очень трудно отыграть, если взять лидера. Мне надо было сделать 6 минут, это нереально, очень тяжело сделать.

К победе росгвардейцы шли любой ценой, с лыжами и без. Для них главное — добраться до финиша, невзирая на сложности. Такой характер. Чемпионом стала сборная ОМОН из Ангарска, второе место у СОБР, а третье у иркутского ОМОН. Двое мужчин и одна женщина, которые показали лучший результат, отправятся защищать честь Иркутской области на сибирский чемпионат по зимнему служебному двоеборью в Новосибирск.