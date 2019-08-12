В Иркутске прошли соревнования по стритболу «Оранжевый мяч»

Игра, которая вырвалась на улицу из спортивного зала и завоевала право стать отдельной дисциплиной на Олимпийских играх. Иркутск в минувшие выходные присоединился к массовым всероссийским соревнованиям по стритболу «Оранжевый мяч».

Сразу на четырех площадках перед дворцом спорта «Труд» развернулась борьба за лидерство. По правилам турнира игроков разделили на три возрастные труппы: младше 16 лет, 17-18 лет и взрослые, старше 18. Взрослое представительство в этом году небольшое. А количество младших участников, наоборот, выросло. И соревнуются в одной категории очень разные по силам команды. Проигрыш младших в такой ситуации предсказуем, но оттого не менее обидно.

Дмитрий БАЖЕНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ, г. ТАЙШЕТ: Нужно больше бросать. В открытом баскетболе у тебя больше времени на атаку, ты можешь развиваться. А здесь тебе дается меньше времени на атаку, ты должен делать все быстрее, чем в большом баскетболе. Сегодня не повезло, сыграли со старшими, проиграли. Набрались опыта, теперь поедем домой больше тренироваться. На следующий год тоже приедем.

Стритбол — игра более быстрая, агрессивная в отличие от классического баскетбола. На поле всего шесть игроков из двух команд, а играют они на одно кольцо, но поединки гораздо зрелищнее. Сейчас стритбол уже признали олимпийским видом спорта, сборная России успешно выступает на международных соревнованиях. Развивается это направление и в Иркутской области.

Юрий КОВАЛЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При помощи нашей федерации было построено 25 кортов в городе. Но столкнулись с той проблемой, что нет центрального корта, сейчас мы над этим работаем. Дай Бог, если у нас все получится и наш проект реализуется, у нас будет центр уличного баскетбола, так называемый ЦУБ, где-то в центре города хотелось бы его, где-то, может, на набережной, на Юности, в таком месте, куда бы могли все любители баскетбола уличного стекаться и там была такая центральная тусовка.

«Оранжевый мяч» — всероссийские массовые состязания, по масштабам сопоставимые с «Кроссом нации» или «Лыжней России». Чтобы участвовать в турнире, достаточно найти двух-трех друзей, создать команду и уже через год выйти на площадку бороться за победу.