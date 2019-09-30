Стрельба, грязь и передвижение по трубе. В Иркутске прошла «Гонка сильнейших». За право так называться бились представители специальных отрядов полиции и Росгвардии.

2800 метров. Пробежать столько подготовленному человеку — это пустяк. Но тут много усложняющих элементов. Это и резкие подъемы, и крутые спуски, грязь.

В «Гонке сильнейших» шесть команд. Это спецподразделения полиции и Росгвардии. Соревнования командное, поэтому время считается по последнему участнику. Последний этап если не самый зрелищный, то громкий. Ползком под колючей проволокой под звуки автоматных выстрелов.

Дмитрий КРАВЧЕНКО, УЧАСТНИК «ГОНКИ СИЛЬНЕЙШИХ»: Сравнить силы, чтобы выявить между спецподразделениями, кто более вынослив и подготовлен к действиям. Проверка духа, проверка силы. Ну, интересно вообще.

Зрители, пришедшие на лыжную базу «Динамо», в восторге от увиденного. Все этапы фиксируют на гаджеты, чтобы показать друзьям.

Екатерина ОСТАПЮК: Мне очень нравиться, здесь трасса такая серьезная. Особенно мне под БТРом понравилось и как в трубу лазили. Ну, серьезная трасса.

Кроме гонки, есть здесь и шоу-программа. Выставка техники как прошлого, так и современного образца. Солдатская каша. И многое другое.

Юрий СЕЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТОБЩЕСТВА «ДИНАМО»: Это все для того, чтобы привлечь молодое и подрастающее поколение, чтобы воспитывать их патриотизм, чтобы они были вот такими вот будущими защитниками Отечества, занимались спортом и физической культурой.

В итоге лучшими оказались бойцы спецподразделения ГРОМ главного управления МВД региона. Две их команды заняли первое и третье место, соответственно. Посередине с серебром расположились бойцы Росгвардии — иркутский ОМОН.