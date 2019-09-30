В Иркутске прошла «Гонка сильнейших»

30.09.19

Стрельба, грязь и передвижение по трубе. В Иркутске прошла «Гонка сильнейших». За право так называться бились представители специальных отрядов полиции и Росгвардии.

 

2800 метров. Пробежать столько подготовленному человеку — это пустяк. Но тут много усложняющих элементов. Это и резкие подъемы, и крутые спуски, грязь.

В «Гонке сильнейших» шесть команд. Это спецподразделения полиции и Росгвардии. Соревнования командное, поэтому время считается по последнему участнику. Последний этап если не самый зрелищный, то громкий. Ползком под колючей проволокой под звуки автоматных выстрелов.

 

Дмитрий КРАВЧЕНКО, УЧАСТНИК «ГОНКИ СИЛЬНЕЙШИХ»:

Сравнить силы, чтобы выявить между спецподразделениями, кто более вынослив и подготовлен к действиям. Проверка духа, проверка силы. Ну, интересно вообще.

 

Зрители, пришедшие на лыжную базу «Динамо», в восторге от увиденного. Все этапы фиксируют на гаджеты, чтобы показать друзьям.

 

Екатерина ОСТАПЮК:

Мне очень нравиться, здесь трасса такая серьезная. Особенно мне под БТРом понравилось и как в трубу лазили. Ну, серьезная трасса.

 

Кроме гонки, есть здесь и шоу-программа. Выставка техники как прошлого, так и современного образца. Солдатская каша. И многое другое.

 

Юрий СЕЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТОБЩЕСТВА «ДИНАМО»:

Это все для того, чтобы привлечь молодое и подрастающее поколение, чтобы воспитывать их патриотизм, чтобы они были вот такими вот будущими защитниками Отечества, занимались спортом и физической культурой.

 

В итоге лучшими оказались бойцы спецподразделения ГРОМ главного управления МВД региона.  Две их команды заняли первое и третье место, соответственно. Посередине с серебром расположились бойцы Росгвардии — иркутский ОМОН.

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