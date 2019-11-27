Модельеры, объединяйтесь! В Иркутске прошел швейный фестиваль «Фашионарий». Праздник уже во второй раз собрал дизайнеров, портных, художников — всех профессионалов, задействованных в производстве одежды. Самой зрелищной частью шоу стали состязания ателье и стилистов. Также провели круглый стол на тему модного и швейного бизнеса. Для модельеров фестиваль «Фашионарий» — это шанс проявить себя и обменяться опытом с коллегами.

Анастасия САЗАНКОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ФАШИОНАРИЙ-2018»: Чтобы мы могли наблюдать работы друг друга, чтобы мы могли общаться, обмениваться опытом, смотреть свой уровень и тем самым повышать его. Именно на таких мероприятиях это очень хорошо получается, есть стимул расти дальше.