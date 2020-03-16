Каждый ребенок талантлив и красив по-своему. В Иркутске прошел полуфинал конкурса «Ты уникальный ребенок России». Здесь нет проигравших, все победители. Главное — продемонстрировать свой дар, раскрыться и получить удовольствие от процесса.

Они все одержали пусть маленькую, но победу над собой. Целый месяц дети учились выполнять сложные танцевальные элементы, ставили голос, оттачивали актерское мастерство и боролись со страхом сцены. Самым маленьким участникам всего по 4 года, но и они справились. А сегодня за эти старания абсолютно каждый из 39 участников получил корону на конкурсе «Ты уникальный ребенок России». За кулисами волнение и суета. У участников соревновательный дух.

Ева КРАПИВИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА «ТЫ УНИКАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК РОССИИ»:\

Каждый уникален по-своему, у каждого есть свой дар, кто-то умеет лучше двигаться, кто-то лучше танцевать. Все по-разному. Но мне не кажется, что любой может победить в этом конкурсе. Атмосфера хорошая, мне все нравится.

Основатель конкурса Алексей Кашин приехал из северной столицы, чтобы возглавить жюри. Он отмечает: в Иркутске необыкновенно талантливые и глубокие дети. Особенно его поразил мини-спектакль на тему войны.

Алексей КАШИН, ОСНОВАТЕЛЬ КОНКУРСА «ТЫ УНИКАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК РОССИИ»:

То, что сегодня происходит в Иркутске, это что-то особенное и потрясающее Очень грамотно подобрана площадка, потрясающие детки, грамотно разбиты по возрастам. А то, что я вижу среди номеров, это достойно «Тодеса» как минимум, и выступления на огромной сцене. Детки очень стараются и вокальные данные и танцевальные, я вижу просто шоу!

В Иркутске конкурс «Ты уникальный ребенок России» проходил впервые. Теперь юных иркутян ждут в финале конкурса в Санкт-Петербурге уже в конце месяца.