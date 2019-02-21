В Иркутске прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества
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В Иркутске прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества

21.02.19

Ряд торжественных мероприятий в честь Дня защитника Отечества стартовал в Иркутске. Сегодня у мемориала Вечный огонь Славы собрались военнослужащие, ветераны вооруженных сил, представители общественных организаций, студенты и бойцы роты почетного караула. Завершился митинг возложением гирлянды и цветов к мемориалу Вечный огонь Славы и к памятнику генералу армии А.П. Белобородову. Также мэр Иркутска Дмитрий Бердников на торжественном приеме вручил грамоты, награды и благодарственные письма ветеранам вооруженных сил, действующим офицерам российской армии, офицерам запаса и заслуженным гражданам Иркутска.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Наш город традиционно славится своими воинскими традициями, и вы, как никто другой, это знаете. Особенно я обращаюсь к ветеранам, ко всем тем, кто не одно десятилетие провел здесь, в нашем городе. Наш город всегда был городом, очень тесно связанным с армией. И эти традиции новое молодое поколение успешно и с достоинством продолжает.

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