В Иркутске прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества

Ряд торжественных мероприятий в честь Дня защитника Отечества стартовал в Иркутске. Сегодня у мемориала Вечный огонь Славы собрались военнослужащие, ветераны вооруженных сил, представители общественных организаций, студенты и бойцы роты почетного караула. Завершился митинг возложением гирлянды и цветов к мемориалу Вечный огонь Славы и к памятнику генералу армии А.П. Белобородову. Также мэр Иркутска Дмитрий Бердников на торжественном приеме вручил грамоты, награды и благодарственные письма ветеранам вооруженных сил, действующим офицерам российской армии, офицерам запаса и заслуженным гражданам Иркутска.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Наш город традиционно славится своими воинскими традициями, и вы, как никто другой, это знаете. Особенно я обращаюсь к ветеранам, ко всем тем, кто не одно десятилетие провел здесь, в нашем городе. Наш город всегда был городом, очень тесно связанным с армией. И эти традиции новое молодое поколение успешно и с достоинством продолжает.