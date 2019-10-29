Города разные — проблемы одинаковые. В Иркутске прошел международный форум «Старый город в новом мире». На нем говорили, конечно, о сохранении памятников деревянного зодчества в городской современной среде. Гости форума — представители из Петразаводска, Томска, Москвы, а также из Риги и Рима. В течение двух дней прошли круглые столы, на которых звучали разные мнения. Некоторые специалисты считают, что Иркутск исчезающий как раз может стать визитной карточкой для города, потому что такого деревянного зодчества уже нигде больше и никогда не увидишь. Но иркутяне, в частности фонд «Наследие иркутских меценатов», настроены решительно. Иркутск деревянный нужно и важно сохранять.

Марина КОНДРАШОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАСЛЕДИЕ ИРКУТСКИХ МЕЦЕНАТОВ»: Не секрет, что для многих гостей именно деревянное зодчество ценно и важно. Но нам важно, чтобы оно было ценно для жителей Иркутска в первую очередь.