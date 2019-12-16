Мужчины или женщины? В Иркутске прошел конкурс «Битва полов». Две команды выяснили, какой пол достоин звания «сильного» в вокальном мастерстве. По правилам конкурса каждый участник исполняет одну сольную песню. Вокал и поведение на сцене оценивает профессиональное жюри. Затем считают общие баллы команд. По словам организаторов, мужчины гораздо реже подавали заявки на конкурс. Но на «Битве полов» побеждают не количеством, а мастерством участников.

Татьяна ДОЛИНА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА «БИТВА ПОЛОВ»: Некоторые мужчины считают, что это не мужское дело — стоять на сцене. Ну а кто-то считает, что это благородно, красиво. Совершенно уникальные, интересные голоса, неповторимые. С совершенно разным репертуаром, разнообразным. И каждый из них получит свою оценку.

По итогам конкурса с небольшим отрывом в «Битве полов» победила команда мужчин. В следующем году женщины настроены обязательно взять реванш.