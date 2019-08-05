Спасать жизни может каждый. В Иркутске прошел I Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований. Что показали участники и какие страны посетили форум, расскажем далее.

Эстонец Мати Лэйватегия уже 20 лет возглавляет элитную добровольную пожарную команду «Хюйру» из одноименной деревни. До Иркутска он добрался на машине, которую его команда собрала самостоятельно. Обыкновенный КамАЗ оборудовали мультилифтом и кунгом. Теперь это передвижной штаб противопожарной службы, аналогов которому нет.

Мати ЛЭЙВАТЕГИЯ, УЧАСТНИК ФОРУМА: Особенность этой машины в том, что она заменяет 3-5 отдельных машин. Сейчас у нас с собой 2 вещи: кунг отдельно и ящик отдельно. Так я могу этот кунг выгрузить за пару минут, ящик освободить, и можно в нем возить все, что угодно: от песка до животного.

I Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны собрал представителей Эстонии, Финляндии, Польши и других стран. Все они добровольцы.

Иркутские добровольные спасатели показывают, как действовать во время пожара. В забеге по штурмовой лестнице нужно быстрее всех добраться до четвертого этажа. Здесь важна каждая секунда. Одно из сложнейших упражнений — боевое развертывание. Прибыть на место происшествия, приготовить насос и попасть точно в цель. Очаг возгорания потушен. Эти люди не профессионалы, но они точно знают, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации.

Василий РАЗУМНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ: Примерно 10% всех пожаров, которые проходят на территории области, тушатся именно силами добровольцев. Весной на территории Иркутской области с крупными лесными пожарами, которые угрожали населенным пунктам, добровольные пожарные принимали активную позицию и в некоторых случаях защищали населенные пункты именно своими силами.

Форум продлится до 9 августа. Его главная цель — создание международного сообщества добровольных спасателей. В поддержку автопробег Таллин — Иркутск — Таллин. В обратную дорогу к столице Эстонии он отправится 18 августа. Присоединиться могут любые добровольные пожарные подразделения.