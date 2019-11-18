В Иркутске пройдет V Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою имени Павла Скороходова

Мастер-класс перед важным боем. Сегодня тренер по армейскому рукопашному бою Артем Мелкоступов и глава города Дмитрий Бердников в составе иркутской сборной провели традиционную тренировку перед V Всероссийским турниром имени Павла Скороходова на призы мэра. Разминка, отработка техники и мастерства приемов помогают спортсменам настроиться на встречу с соперниками. Главное — физическая подготовка, вера в себя и свою команду и, конечно, слова напутствия. Их для сборной сказал сам Дмитрий Бердников. Кроме того, мэр пообещал, что за команду наших бойцов будет болеть весь областной центр. Главное, обойтись без травм.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: На самом деле по уровню напряжения, по технике, по самоотдаче АРБ ничем не отличается от восточных единоборств, на которые мода повальная. И вот нам нужно сделать его популярным, чтобы люди шли, чтобы востребованы были секции именно свои, российские виды спорта такого рода развивались. Артем МЕЛКОСТУПОВ, ТРЕНЕР по АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ: Состав участников очень сильный, поэтому не менее зрелищные бои будут, чем прошлогодние соревнования. Гости, приглашенные у нас уже второй год подряд, — это Сергей Харитонов, легендарный боец смешанных единоборств, шансонье Гера Грач также будет выступать на нашем турнире. И члены президиума федерации рукопашного боя России.

V Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою на призы мэра Иркутска состоится 20 и 21 ноября при личной поддержке Дмитрия Бердникова. В нем будут участвовать порядка 200 спортсменов из Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, Сахалинской, Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Хакасия, города Иркутска, а также команды сухопутных войск Бурятии, военно-космических сил Приангарья, десантных войск, УФСБ России по Красноярскому краю. Команду города Иркутска и Иркутской области представят порядка 50 спортсменов. Поединки пройдут в трех возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет.