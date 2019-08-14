В Иркутске пройдет турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области

Лучшие дзюдоисты России и мира приедут в Иркутск. 20 августа в спорткомплексе «Байкал-Арена» пройдет турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области. Ожидается, что в турнире будут участвовать около 20 команд. Приедут сильнейшие спортсмены из Красноярского и Алтайского краев, представители Кемеровской, Новосибирской и Московской областей. Также ожидаются команды из Японии, Монголии, Казахстана и Таджикистана. Наш регион можно смело считать фаворитом первенства. Иркутскую область представят Илья Субботин, Никита Иванов и Хетаг Басаев. Также выступят молодые, пока еще малоизвестные, но падающие надежды спортсмены. После турнира также пройдут совместные учебно-тренировочные сборы, которые станут подготовительными к чемпионату России. Он пройдет пройдет с 6 по 9 сентября в Ингушетии.