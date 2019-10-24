Тактика и стратегия делового общения. В Иркутске пройдет третий турнир по переговорам. За столами окажутся 16 команд. Участники должны будут найти правильное решение в сложной конфликтной ситуации. Также в рамках турнира организаторы проводят занятия и мастер-классы. Для участия осталось всего несколько мест, заявки принимает федерация управленческой борьбы в Иркутске. Любая компания может представить свою команду и показать переговорное мастерство.

Лариса ДАВЫДОВА, ТРЕНЕР ТАЛЛИНСКОЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖЕРОВ: Понимаете, когда ты руководитель внутри своей компании, ты почти не подвержен критике. А критика, если у вас ее нет – значит, вы уже потеряли прицел по жизни. Вам нужна область критики обязательно. Поэтому это такое пространство, куда можно выйти, там сидят независимые судейские коллеги, они вам скажут, какие ваши персональные технологии нуждаются в том, чтобы их поменять. Главная задача — перейти от борьбы, от сопротивления и конкуренции к сотрудничеству.