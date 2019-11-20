В Иркутске проходят рейды по проверке общественного транспорта

Автобусы под пристальным вниманием. В Иркутске сегодня проходят рейды по проверке общественного транспорта. Оценить его работу вышли и инспекторы ГИБДД, и специалисты автодорожного надзора, и сотрудники городской администрации.

Утро для водителей общественного транспорта сегодня выдалось напряженным. Инспекторы ГИБДД под прицелом телекамер проверяли их работу. Оценивали буквально все: правильно ли осуществляется перевозка пассажиров, имеются ли у водителей соответствующие документы, соблюдаются ли правила вождения. Без нарушений не обошлось.

Илья БОЧАРОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР: Копии карты маршрута либо отсутствие карты водителя в тахографе. Как правило, очень часто высаживают пассажиров в неустановленных местах.

Подобные рейды проводятся регулярно, 2-3 раза в неделю. Стоит отметить, что в последнее время в Иркутске наблюдается снижение количества правонарушений и как следствие снижение числа замечаний по работе общественного транспорта иркутян. Количество выявленных правонарушений со стороны перевозчиков сократилось в десятки раз по сравнению с показателями прошлого года.

Николай ЛАНОВЕНКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: В настоящее время составлены 2 протокола административной ответственности. Руководители автотранспортных мероприятий будут вызваны на комиссию, где будет дано заключение. Все нарушения будут устранены самими руководителями.

Подобные проверки будут постоянными. Как пояснили в управлении транспорта администрации Иркутска, основная цель – навести порядок на рынке пассажирских перевозок в городе, сделать стабильным расписание движения, добиться удовлетворительного технического состояния машин, которые ежедневно выходят на линии, и, прежде всего, обеспечить безопасность. Сами водители к подобным рейдам относятся позитивно. Ведь когда все документы в порядке, волноваться не о чем.

— Это должно быть. Мы людей возим. Автобусы должны быть в исправном состоянии. — Мы ничего не нарушили, просто остановили для проверки документов. У нас все присутствует, у нас все знаки. У нас организация серьезная, следят постоянно за этим.

Замечания по работе общественного транспорта принимают в отделе организации пассажирских перевозок администрации Иркутска по телефону 52-00-39 или по адресу: ул. Сухэ-Батора, 11.