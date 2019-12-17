В Иркутске проходит финал «Кубка Сибири» по плаванию

Сибирские пловцы завершают сезон в Иркутске. Сегодня в водноспортивном комплексе «Солнечный» стартовал финальный этап межрегиональных соревнований «Кубок Сибири». Кроме сибиряков, в нем участвуют команды из Бурятии, Магаданской области, а также монгольские спортсмены.

Год у сибирских спортсменов выдался плодотворным. Иркутянка Наталья Можина взяла бронзу на чемпионате России. Он проходил в Казане в ноябре. Также она вошла в резерв олимпийской сборной. Стараются не отставать от чемпионки и юные спортсмены. Так, красноярский пловец Данила Пивень намерен показать результат мастера спорта, чтобы получить заветный значок на более значимых соревнованиях.

Данила ПИВЕНЬ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ: Плаванием занимаюсь с самого детства, лет с пяти. Изначально меня отдали сюда для улучшения здоровья, но потом затянуло. Теперь выступаю за сборную Красноярского края. Конечно же, жду улучшения результата, сейчас конец тренировочного года. Должны быть успехи, нужно понять, по правильному пути ли я иду.

Приехали в Иркутск и спортсмены из Монголии. Плавание в этой стране пока мало развито. Но здесь молодые монголы планируют побороться за медали. Выступают на турнире и юниоры из Бурятии и Магаданской области. Итоги года пловцы подводят в Иркутске неслучайно. Дорожки в бассейне 50-метровые, международного стандарта. В 2015 году здесь прошли русско-китайские игры. А в этом году у нас прошел чемпионат Сибири.

Анна НИКОЛЕНКО, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Кубок Сибири по плаванию — это крупные межрегиональные соревнования. Здесь представлены участники из более 10 регионов СФО. Участвуют более 650 участников, два мастера спорта, очень много КМС и перворазрядников. Среди участников есть и призеры первенства России.

Кубок Сибири — финальное соревнование этого года. Для пловцов — это хорошая возможность повысить свой рейтинг для участия во всероссийских первенствах.