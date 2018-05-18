В Иркутске приступили к ремонту магистралей

Реконструкция ведется комплексно — по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Ход работ проконтролировал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дорога по улице Маршала Конева будет сделана качественно и сдано точно к сроку, уверяет подрядчик мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Полный ремонт покрытия здесь не вёлся с 80-х годов прошлого века. Задача дорожников — за полтора месяца заменить покрытие на площади 10 тысяч квадратных метров, с двух сторон оборудовать тротуары и бордюры общей протяженностью 3 километра. Также здесь появится остановка и будут заменены дорожные знаки. Кроме того, в рамках формирования доступной среды для маломобильных групп населения, установят пандусы.

А это уже объездная дорога в микрорайоне Юбилейный. Ее тоже ремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». До 1 сентября здесь должны заменить дорожное покрытие на площади 60 тысяч квадратных метров, тротуары и бордюры протяженностью 16 километров. Строительство на участках будут вести как днем так и ночью.

Михаил ЧАЙКОВСКИЙ, ДИРЕКТОР МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Ну, мы не будем создавать, больших неудобств, вот вы видели. Постараемся если работать то по одной стороне, чтобы по второй полосе люди спокойно проезжали. Будем стараться не создавать помех жителям. Тоже хочу к жителям обратиться, чтобы с пониманием относились. стараемся для них чтобы чуть потерпели, зато потом будет хорошо.

Дмитрий БЕРДНИКОВ Должность: МЭР ИРКУТСКА: В этом году смотрите мы сделаем порядка 32 участков дорог, по сравнению с прошлым на 6 больше. И у нас финансирование в рамках безопасных дорог заложено 150 миллионов.

Отремонтируют дороги и в частном секторе. По заявкам жителей — поднимут, проведут грейдирование или асфальтирование. Вести тщательный контроль за качеством проводимых работ Дмитрий Бердников призвал не только специалистов, но и общественников.