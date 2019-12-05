В Иркутске поздравили золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни

По-прежнему влюблены и счастливы. Во дворце бракосочетаний Иркутска стало доброй традицией чествовать юбиляров супружеской жизни. Тех, кто смог пронести свою любовь сквозь 50, 55 и 60 лет.

Юрий Лушин пришел работать на Иркутский авиационный завод в 13 лет. Отец погиб на фронте, нужно было помогать матери. Служить в армию отправился в авиационную часть города Энгельса Саратовской области, где и познакомился с Антониной, которая стала его супругой. Тот далекий день 1959 года, когда молодые, красивые Юрий и Антонина шли 4 километра пешком по набережной Волги, чтобы зарегистрировать свой брак, помнят как сейчас.

Юрий и Антонина ЛУШИНЫ, БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ: Помним, тот день невозможно забыть. Я, как раз конец службы был, рапорт написал. Мне разрешили пойти и зарегистрироваться. 10 октября 1959 года я зарегистрировался, потом мы приехали в Иркутск, так как я иркутянин, и с тех пор и по настоящее время мы живем в городе Иркутске.

После армии Юрий вернулся на родной завод и жену привел с собой. До самой пенсии они проработали рука об руку в одном цехе. Вместе воспитали сына и дочь, а сейчас отдают всю свою любовь двум внучкам. Пронести свои чувства через 60 лет легко, когда любимая жена — еще и хорошая хозяйка, делится Юрий Алексеевич.

В 2019 году по этой счастливой лестнице спустились 16282 влюбленные пары, но работники ЗАГСА говорят: главное не количество, а качество. Ведь по статистике за прошедший год 10900 браков распались. Тем более ценно для сотрудников дворца бракосочетания города Иркутска поздравлять тех, кто сумел пронести свою любовь сквозь годы, чьи союзы оказались крепче времени.

Олег ВЛАСЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вы знаете, трудно сказать, какие чувства испытываешь. Прежде всего, наверное, чувство уважения, трепетного отношения к тем людям, которые в своей жизни смогли пронести любовь и верность столько много времени. Они сегодня для нас пример, мы всегда счастливы видеть их здесь, мы всегда готовы делать для них мероприятия.

Спустя 50 лет еще раз прозвучал марш Мендельсона для Владимира и Тамары Ямщиковых. Они познакомились в народном хоре дома культуры имени Гагарина. Создали семью, в которой родились 6 детей: 5 дочерей и сын. Сейчас в семье 14 внуков и 2 правнука.

Владимир и Тамара ЯМЩИКОВЫ, ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ: Великое счастье, что обрел семью, очень доволен своей судьбой, совместной жизнью тоже доволен, я самый счастливый человек на свете считаю.

Юбилей своего союза имеет возможность отметить каждая семья, а собравшиеся в иркутском ЗАГСЕ 10 юбилейных пар, делясь напутствием и советом, все как один главным залогом на пути к золотому юбилею назвали мудрое выражение: уважение друг к другу – основа крепкого брака.