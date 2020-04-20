В Иркутске построят новое здание больницы №5

В Иркутске построят новое здание больницы №5

20.04.20

Учреждение объединит в себе взрослую и детскую поликлиники. Состояние существующих помещений больницы и участок под возведение новой осмотрели глава региона Игорь Кобзев и вице-мэр областного центра Руслан Болотов. Социально значимый объект востребован более чем для 40 тысяч жителей Свердловского округа. Сейчас учреждение переполнено. Также в ходе выезда осмотрели строящееся здание детской поликлиники №8 в Ленинском районе Иркутска. Работы на объекте должны были завершить еще в декабре 2017-го, но подрядная организация нарушила контракт: здание не сдано в эксплуатацию до сих пор. Игорь Кобзев строительство поликлиники взял под личный контроль.

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