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В Иркутске появится сквер десантников

21.05.18

Он будет располагаться на набережной Ангары, на пересечении с улицей Чкалова. Работы по озеленению и облагораживанию территории уже начались.

 

 

 

 

 

Центром нового сквера станет памятник ветеранам-десантникам «В образе Василия Филипповича Маргелова». Статуя выполнена в виде война в полный рост с парашютом, запаской, автоматом, в сапогах со шнуровкой и в берете. Сейчас скульптуру высотой 2,2 метра отливают из бронзы в подмосковном Жуковском.

Вячеслав ЛЕСИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ»:

Создание памятника длилось на протяжении 2-х лет, согласовывал все инстанции: топонимику, градостроительный комитет, барьеры, огонь и воду, чтобы согласовать установку памятника, ну и наконец получили разрешение, согласовали все инстанции и также участок самое главное и теперь готовимся к возведению этого памятника в этом году.

Открыть памятник планируют в сентябре. Скульптура будет расположена на гранитном постаменте, полная высота составит 3,5 метра. Рядом с ним будет находиться мемориальная доска погибшим войнам-десантникам Приангарья, участвовавшим в Великой Отечественной войне, войнах в Афганистане и на Северном Кавказе.

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