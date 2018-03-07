В Иркутске появится памятник морякам-подводникам

Он будет установлен на бульваре Гагарина. Об этом заявил председатель совета ветеранов Военно-Морского Флота Иркутска Георгий Пицын.

На пожелтевшей фотографии будущий моряк-подводник Иван Бутуханов. Он родился в селе Нижний Тарасан Боханского района. В 1942 году ушел на фронт. После учёбки был распределен на подводную лодку связистом — гидроакустиком. В 1943 направлен на Черное море в порт Поти, где выполнял задание по уничтожению вражеского транспорта подлодок. На встрече с офицерами вспоминает, как был охранителем Ялтинской конференции.

Иван Бутуханов, Ветеран Великой Отечественной войны: Мы ничего не знали, стояли в охране, в цепи охранения, мы не знали для чего мы стоим здесь. А потом уже услышали, когда все закончилось, все премьер-министры разъехались с Ялты. Услышали, что состоялась Ялтинская конференция и мы были в охранении.

В честь грядущего дня моряка-подводника Ивану Владимировичу сегодня вручают сразу три медали. Председатель Совета ветеранов военно-морского флота Иркутска, капитан 1-ого ранга Георгий Пицын крепит на форму знаки отличия «Подводные силы ВМФ России», «Военно-морского флота» и «Ветеран ВМФ» и рассказывает — в планах установить в городе памятник иркутянам морякам-подводникам. Уже определено место — на бульваре Гагарина. Рядом на стендах будут перечислены более 100 фамилий выдающихся представителей флота Приангарья.

Георгий Пицын, председатель совета ветеранов Военно- Морского Флота: Сегодня мы посовещались и решили вписать еще одну фамилию. Это Бутуханова Ивана Владимировича как старейшего подводника, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны. Он проводит большую воспитательную работу, ведет пропагандистскую работу среди учащихся, среди молодежи, он человек уважаемый.

Проект памятника уже подготовлен и совсем скоро имена моряков-подводников из Приангарья будут увековечены для потомков. Сегодня ветеранов военно-морского флота, участников Великой Отечественной в Приангарье осталось 5 человек. А пока подводники вспоминают свои дни службы все вместе за одним столом. Первый тост по традиции: «За тех, кто в море».