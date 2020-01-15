Приобщиться к экологии, не выходя из дома. В Иркутске появилось первое экотакси. Оно принимает вторсырье и отвозит его в пункты приема отходов. Занимается этим необычным делом простой студент.

Для иркутянина Евгения Бикмулова это уже третий вызов за день. Нужно забрать отходы, собранные экологическим центром: несколько килограммов стекла, пластика, жестяных банок, батарейки и лампочки. Самостоятельно увозить такое количество отходов далеко и долго. Решили вызвать экотакси.

Анна ОГОРОДНИКОВА, ДИРЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА г. ИРКУТСКА: Для большинства людей первое препятствие для того, чтобы начать сортировать отходы, — это удаленность пунктов, которые принимают их. То есть они не хотят везти это общественным транспортом или тащить их на себе пешком, даже если это в их же районе. Люди просто подкопили какое-то количество мусора, вызвали экотакси. Оно приехало, забрало их отходы. Это очень удобно.

Чтобы отправить вторсырье в пункты приема, оно должно быть чистым и рассортированным. Хрупкие отходы, например лампочки, проверяют на целостность. Теперь можно загружать машину. В качестве экотакси Евгений использует собственный автомобиль. Иркутянину всего 19. Помогать сдавать отходы он решил еще в начале января. Идею объясняет просто: молодой человек хочет сделать утилизацию вторсырья доступнее для горожан.

Евгений БИКМУЛОВ, ВЛАДЕЛЕЦ ЭКОТАКСИ: Я уже 5 лет как экоактивист. По роду службы приходится ездить на машине. Ну, я и подумал, почему бы заодно не помогать нашим экожителям Иркутска вывозить их вторсырье. Плата за вызов небольшая, как стакан кофе. Она в основном уходит на бензин и на проект по компенсации углеродного следа, который выделяют автомобильные газы.

Экотакси принимает заказы каждый день. Сдать вторсырье могут жители Свердловского, Октябрьского районов и центра города. В будущем экотакси планирует охватить весь Иркутск.