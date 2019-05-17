Самые талантливые, творческие и умные. В Иркутске подвели итоги конкурсов лучших учеников и педагогов гимназии №2. Премии за достижения получили около 20 человек. В каких дисциплинах отличились участники, расскажем далее.

Награды за педагогическое мастерство — это, в первую очередь, мнение и оценка собственных учеников. Более 10 лет во второй гимназии в Иркутске ежегодно вручают премии лучшим учителям. Их выбирают сами школьники. Эта добрая традиция — идея первого директора учреждения. Сегодня ее продолжает председатель городской думы Евгений Стекачев.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Был организован фонд, который наполнялся денежными средствами, которыми поощряем по окончании года лучших учеников, и самое главное, что интерес больше всего у лучших учителей. В течение всего года учителя состязаются и показывают свое лучшее качество, мастерство, и среди них лучшего педагога выбирают ученики. Соответственно, среди учеников подводятся такие же итоги, в конце года мы выделяем премии, награждаем.

Весь год педагоги второй гимназии готовились, пожалуй, к главному мероприятию в учебном заведении. Разрабатывали методики, старались грамотно и понятно донести до детей информацию. Эта профессия уже давно для многих преподавателей стала призванием. Ведь главное для учителя, чтобы школьник усвоил предмет и в будущем у него не возникло сложностей.

Светлана САБЛИНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА: Сегодня в школах очень много разных технологий образовательных, я представляю технологию деятельностного метода, автором которой является Людмила Георгиевна Петерсон. Ну и как-то сама, освоив эту технологию, в этом году очень активно делюсь своим опытом с преподавателями своей гимназии, города и региона.

Какие учителя — такие и ученики. 10 школьников получили дипломы первой степени в различных номинациях: «Творчество без границ», «Олимпийская надежда», «Умники и умницы» и других.

Александр СОКОЛОВ, УЧЕНИК 4-ГО КЛАССА: Я выступал с работой в номинации «На пути к науке», рассказывал о науке и хотел привлечь как можно больше внимания к ней. Ну и рассказывал, как люблю науку. Мне больше всего нравится окружающий мир, физика и математика.

Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей, в гимназии эти средства между победителями распределили каждому по заслугам.