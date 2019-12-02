В Иркутске подвели итоги конкурса «Журналист года Иркутской области»

Имена названы, все лица известны. В региональном центре подвели итоги конкурса «Журналист года Иркутской области». Самых лучших выбирали среди телевизионных, печатных и радийных СМИ. Кто пишет интересные материалы и кого можно назвать виртуозом прямого эфира, расскажем далее.

200 человек практически со всех уголков Иркутской области. Такого масштабного скопления региональных журналистов не увидишь, пожалуй, больше ни на каком другом мероприятии. Позади два дня мастер-классов, пресс-конференций и серьезных дискуссий. Настало время узнать лучших. Но сначала приветственное слово губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я с огромным удовольствием поздравляю победителей, хотя вроде заранее не поздравляют, но я уверен, что наше строгое и очень профессиональное жюри действительно выбрало лучших из лучших и вы приобрели какой-то новый этап своего профессионализма, своей жизни.

Итак, 18 номинаций и 2 специальных приза. Первая — по традиции дебют. Свой диплом со сцены уносит журналист Олеся Попова — Братская студия телевидения. Ну а дальше те, кто в профессии уже давно. На сцене тройка лучших телеведущих региона. Эти лица наверняка видел каждый, кто включает ТВ-экраны, чтобы узнать, что нового случилось в городе и области. И имя победителя. В номинации «Телевизионный ведущий» в этом году побеждает Епишева Наталья – «АС Байкал ТВ».

Быть искренним, настоящим и разговаривать со своим зрителем — рецепт успеха от ведущей, которая работает в кадре уже 19 лет. Но волнение перед камерой за это время не ушло. Так и должно быть, отмечает Наталья.

Наталья ВЕТРОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКОМПАНИИ АИСТ: Эмоции те же самые и волнение еще больше, чем первый раз. Потому что первый раз ты не понимаешь, что происходит, это как прыжок с парашютом. А потом ты уже понимаешь все тонкости подводного плавания в эфире телевизионном, и, конечно, это ответственнее. За плечами ведущего всегда 20-30 человек коллектива. И у него нет вообще никаких вариантов это доверие не оправдать.

Лучший телевизионный оператор — Евгений Абзаров, корреспондент печатных СМИ — Наталья Федотова. Лучший радиоведущий — третий год подряд Наталья Кравченко. И самый главный приз, золотое перо Иркутской области получает Татьяна Алексеева – экс-журналист «АС Байкал ТВ». Ее материал о слепом человеке, бывшем военном, который оказался в ловушке государственной системы, потряс всех, в том числе членов жюри. За него проголосовали единогласно.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Героя этого я нашла случайно. И в ходе этой съемки нашелся такой человек, его зовут Станислав Булетов. Он слепой, он пришел с чеченской войны, где грудью закрыл товарищей от взрыва, а сам пострадал. Он настоящий герой своего времени. Именно так я назвала свой сюжет.

Ну а на премии награждали не только журналистов, но и лучшую пресс-службу. Здесь тоже выбор был единодушным. Лучшей стала пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.