В Иркутске почтили память погибших в первой чеченской войне

Ровно 25 лет назад началась первая чеченская война. В Иркутске сегодня прошел митинг, посвященный печальной для нашей страны дате. Почтить память погибших при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона пришли их родные и близкие, сослуживцы и друзья. Цветы к монументу возложил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил: правительство региона продолжит помогать ветеранам и инвалидам боевых действий.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы помним и чтим наших земляков, это огромное количество, почти 14 тысяч человек, которые принимали участие в этих событиях. Это очень много. Это для нас с вами огромная трагедия и огромная боль. Я хочу вам пожелать, всем семьям, чтобы у нас с вами больше на территории нашей страны таких событий не случалось.

В этом году по инициативе Сергея Левченко семьи погибших и инвалиды боевых действий в Чеченской республике и на территории Северо-Кавказского региона получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Подать заявление нужно в управление социальной защиты по месту жительства до 15 декабря. На сегодня документы подали более 250 человек.