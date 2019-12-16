Лед, скорость и контролируемые заносы. В Иркутске отрыли зимний автосезон. На дрифт-площадке гонщики состязались в трех классах, среди участников опытные и начинающие пилоты. Их объединяет любовь к экстремальным видам спорта и жажда победы.

Сложные в организации и исполнении. Гонки сезона 19/20 открыты. Больше 60 участников на автомобилях разной подготовки собрались на дрифт-площадке острова Конный, где показывали мастерство в контролируемом заносе. Но отличие зимних состязаний в том, что здесь в лидерах отечественные авто.

Михаил КУДРЯВЦЕВ, ОРГАНИЗАТОР АВТОДВИЖЕНИЯ В г. ИРКУТСКЕ: Мы первый раз вообще в жизни разделили на фрикционные шины: на липучку и на шипы. И допустили отдельный класс для «японцев» — импортных машин. Потому что «Жигули» выдавили весь импорт из гонок, потому что они всегда быстрее, они легче. Именно зимних гонок.

Уже опытные участники и новички не только из Иркутска, но и других городов Сибири обкатывали трассу. За ними наблюдало беспристрастное жюри. Определить фаворитов среди гонщиков на этапах квалификации было сложно. Даже среди мастеров вождения. Главное — чувствовать автомобиль, его поведение, уметь управлять машиной так, чтобы не вылететь за пределы полосы.

Никита ВОЙТОЛЬЯНОВ, ОРГАНИЗАТОР: Здесь же не только опыт, здесь еще и удачу нельзя отменять, мало ли что может произойти.

В подготовке открытия соревнований зимнего сезона участвовали все: администрация Иркутска помогла с организацией, МУП «Иркутскавтодор» и «Водоканал» подготовили трассу, МКУ «Безопасный город» обеспечило порядок на площадке. Такая совместная работа доказывает, что автоспорт в Иркутске легальный и культурный, отмечает мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Речь не только о культуре вождения, а в принципе о совместном проживании в городе. Вот сколько дискутировали по поводу автомобильных видов спорта, и вот сегодняшнее мероприятие — это очередной шаг к тому, чтобы автомобильные виды спорта сделать действительно культурным времяпрепровождением, действительно цивилизованным видом спорта.

Победители в своих классах получили награды и призы от спонсоров. Впереди у гонщиков целая зима для испытаний своих железных коней и не менее ярких мероприятий.