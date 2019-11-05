Их символ – летучая мышь. В Иркутске отметили День военной разведки. Как разведчики встретили профессиональный праздник, расскажем далее.

День военной разведки для Александра Коськевича — профессиональный праздник. Он ветеран ВДВ. Служил в разведроте в Читинской области. После армии переехал в Иркутск. Говорит, кто попал в ВДВ, остается там на всю жизнь. Поэтому даже в гражданской жизни Александр продолжает нести службу.

Александр КОСЬКЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ»: В горячих точках я не служил. Поэтому сейчас, чувствуя как бы внутреннюю вину за собой, стараюсь на гражданском поприще всячески поддерживать ветеранское движение.

В 2016 году Александр стал заместителем Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников». Ее главная цель – помощь ветеранам боевых действий и работа с молодежью. Сейчас в составе организации 7 подразделений и 5 военно-патриотических клубов по всей Иркутской области. В организации более 300 человек. Многие — участники боевых действий. В честь праздника «Союз десантников» организовал концерт для иркутян и всех, кто связал жизнь с разведкой.

Вячеслав ЛЕСИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ»: Этот концерт мы проводим в этом году впервые для ветеранов-разведчиков. Потому что у нас в организации много полковников, которые являются истинными разведчиками. И вот мы так определили, что будем отмечать День разведки именно 5 ноября. Не только 2 августа, но и 5 ноября.

Концерт планируют сделать ежегодным. Так организаторы хотят показать, что День военной разведки — значимый праздник для всех военнослужащих.